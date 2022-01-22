ضربة للأهلي.. بطل أفريقيا يفقد 8 لاعبين من القائمة "المبدئية" لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فقد الأهلي 8 لاعبين من قائمته "المبدئية" لمونديال الأندية التي كشف عنها الفيفا الخميس الماضي بعد الإصابات التي ضربت صفوفه في بطولة كأس الرابطة .

وأجرى صلاح محسن مهاجم الأهلي جراحة ناجحة في مشط القدم اليوم السبت في إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضه للكسر استلزم التدخل الجراحي وتثبيته بـ " مسمار".

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي للموقع الرسمي لناديه إن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة وسيغيب لمدة تتراوح ما بين ٧ إلى ٨ أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وفي سياق متصل منح أبو عبلة، أحمد نبيل "كوكا" نجم الفريق الشاب الذي أدرج اسمه في قائمة المونديال، راحة سلبية تصل إلى شهر ونصف بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا.

وفسر أبو عبلة في تصريحات رسمية قراره وقال " اللاعب خضع إلى فحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا وأثبتت أن حالته مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا".

وبالنسبة لحالة محمد محمود فقد كشف طبيب الأهلي أن الأشعة التي أجراها اللاعب صباح اليوم أثبتت صباح اليوم معاناته من شد في العضلة الخلفية يغيب بسببه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تصل إلى ١٠ أيام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق. فيما أثبتت الأشعة معاناة حسام حسن، مهاجم الفريق من إصابة في السمانة تحتاج إلى راحة لمدة تصل إلى أسبوعين وهو ما يعني غيابه عن قائمة الفريق في الموندياال.

وكان الأهلي قد فقد من قائمة المونديال المبدئية التي أعلن الفيفا عنها الخميس الماضي، أكرم توفيق وبدر بانون ومحمود متولي للإصابة ومحمود كهربا لإعارته .

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة ما بين 3 و12 فبراير 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة.