تاريخ مواجهات الفراعنة مع منتخبات التصنيف الأول في تصفيات المونديال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تجرى اليوم السبت قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والتي ستقام في مدينة دوالا بالكاميرون.

وتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية

ومع احتمالية مواجهة المنتخب الوطني واحد من الخمس منتخبات التصنيف الأول، يرصد الخليج 365 تاريخ الفراعنة معهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تأهل تونسي على حساب الفراعنة بمونديال 78

البداية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978 بالأرجنتين، وصل المنتخب الوطني إلى التصفيات النهائية مع منتخبي تونس ونيجيريا، وكان من المقرر أن تقام بينهم مجموعة من دورين ويتأهل صاحب المركز الأول.

وتلقى المنتخب الوطني الهزيمة من نيجيريا في الجولة 4-0، وحقق الفوز في المباراة الثانية 3-1، بينما حقق المنتخب الفوز على تونس 3-1، وخسر أمام نسور قرطاج 4-1، ليأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني بفوزين وهزيمتين، وتأهل رسميًا منتخب تونس لنهائيات كأس العالم بعد تحقيق فوزين وهزيمة وتعادل أمام منتخب نيجيريا.

المغرب تقصي مصر من الدور الثالث بتصفيات مونديال 86

ووصل المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1986 بالمكسيك، إلى الدور الثالث وقبل الأخير، لمواجهة منتخب المغرب في مباراتين ذهاب وإياب بخروج المغلوب، وتعادل منتخب مصر أمام أسود الأطلس بدون أهداف مباراة الذهاب، قبل الهزيمة في مباراة الإياب 2-0، ليخرج رسميًا منتخب الفراعنة من التصفيات.

الوصول لكأس العالم 90 على حساب الجزائر

التقى المنتخب الوطني مع منتخب الجزائر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 1990 بإيطاليا، وفي مباراة الذهاب استطاع المنتخب الوطني من تحقيق نتيجة إيجابية والتعادل بدون أهداف في الجزائر.

قبل أن ينجح الفراعنة بحسم التأهل للمونديال في مباراة الإياب، بهدف حسام حسن في الدقيقة الرابعة، ليصل الفراعنة لنهائيات كأس العالم 90، لتكون المشاركة الثانية في التاريخ.

تونس تتصدر وتتأهل مجموعة الفراعنة في تصفيات مونديال 98

كأس العالم 1998 بفرنسا، وقع المنتخب الوطني مع منتخب تونس في المجموعة الثانية مع كل من ليبيريا وناميبيا، وكان من المنتظر أن يتأهل متصدر المجموعة إلى المونديال، ولكن خسر منتخب مصر أمام نسور قرطاج في الجولة الأولى بهدف دون رد، قبل التعادل في الجولة الخامسة بدون أهداف.

ليتصدر منتخب تونس تريتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 5 فوز وتعادل وحيد، بينما جاء المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل وهزيمتين، ليتأهل منتخب نسور قرطاج رسميًا للمونديال.

السنغال تتخطى مصر والمغرب وتتأهل لمونديال 2002

وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 بكوريا واليابان، احتل المنتخب والوطني المركز الثالث بينما جاء منتخب المغرب في المركز الثاني، وتأهل المتصدر منتخب السنغال برصيد 15 نقطة.

وكانت نتائج المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2002 مع منتخب المغرب التعادل في مصر بدون أهداف والهزيمة في المغرب بهدف دون رد، والفوز على منتخب السنغال في القاهرة، والتعادل في السنغال.

مباراة السودان.. الجزائر تصعد لمونديال 2010 على حساب مصر

وأخيرًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا والمباراة الشهرة الفاصلة بين منتخب مصر والجزائر والتي إقيمت في السودان، بعد تعادل المنتخبين في دور المجموعات قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة لتحديد المتأهل، وانتهت بفوز محاربو الصحراء بهدف دون رد والتأهل رسميًا إلى المونديال على حساب الفراعنة.