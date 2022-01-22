الشناوي وحجازي في التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، عن التشكيل الأفضل لدور المجموعات من البطولة، والتي ضم كل من محمد الشناوي حارس منتخب مصر وأحمد حجازي مدافع الفراعنة.

واستطاع الشناوي وحجازي، الخروج في مباراتين بشباك نظيفة أمام كل من منتخبي غينيا بيساو والسودان، وتلقى الفراعنة هدف واحد في المباراة التي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد.

ويذكر أن الشناوي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - تروس إيكونج (نيجيريا) - أحمد حجازي (مصر) - جيسلاين كونان (كوتديفوار).

خط الوسط: نابي كيتا (غينيا) - يفيس بيسوما (مالي) - مودو بارو (جامبيا).

خط الهجوم: سفيان بوفال (المغرب) - فينسينت أبو بكر (الكاميرون) - سيمون موسيس (نيجيريا).

وتنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد بمواجهة بوركينا فاسو والجابون.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.