نجم ليفربول السابق: ميسي وصفني بـ"الحمار".. وفضلت صلاح عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جيمي كاراجر نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وصفه بـ"الحمار"، مشيراً إلى أنه فضَل النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز عليه في التشكيل المثالي لعام 2021.

وقال كاراجر في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لن أقوم بعرض رسائل خاصة، لكن ميسي نعتني بالحمار، بعدما قلت أنه ليس صفقة جيدة لباريس سان جيرمان في بداية الموسم".

وأضاف: "ليونيل ميسي.. أنا أحبك، إنه أعظم لاعب على الإطلاق ومقارنة بك.. نعم أنا حماراً، أنا أقبل ذلك، لكنك لن تنضم إلى الفريق المثالي".

وأتم كاراجر: "لم تلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية، حتى لو فزت بكأس كوبا أمريكا في الصيف، ولكن هذا لا يكفي لكي أخرج الرجل الخاص بي وهو محمد صلاح من الفريق المثالي".