مصدر يكشف لمصراوي مصير فتوح من مباراة مصر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن مصير الظهير الأيسر لمنتخب مصر، أحمد فتوح من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة بكأس أمم أفريقيا.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن فتوح سيخوض المران الجماعي للمنتخب اليوم السبت؛ استعدادًا للمشاركة في المباراة.

وكان فتوح قد تعرض لشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة خلال المباراة الافتتاحية لمصر في النسخة الجارية من البطولة مما دفع المدير الفني للمنتخب كيروش لاستبداله بين شوطي المباراة التي انتهت بهزيمة مصر بهدف نظيف.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور 16 من النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا.