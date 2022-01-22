بعد تصريحات عبد الحفيظ .. من يدعم الأهلي أمام سموحة بكأس الرابطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عودة جميع لاعبي الفريق الأول الكبار للفريق في مواجهة سموحة القادمة ببطولة كأس الرابطة استعداداً لمونديال الأندية.

ويواجه الأهلي منافسه سموحة يوم الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية في ختام مباريات المجموعة الثانية وذلك قبل السفر للإمارات في مخاية الشهر الجاري للمشاركة في مونديال الأندية.

الأهلي الذي حقق ثلاثة تعادلات في 3 مواجهات خاض بطولة كأس الرابطة بمجموعة منتقاه من فرق شبابه بالنادي مع وجود رباعي الفريق الأول (كريم فؤاد وعمار حمدي وحسام حسن ومحمد محمود ) لوجود إصابات وغيابات سداسي المنتخب .

ومن المتنظر عودة 13 لاعب أمام سموحة وهم : على لطفي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر و طاهر محمد طاهر ووليد سليمان .

وينضم إلي العائدين عمار حمدي وكريم فؤاد وحسام حسن بالإضافة إلى الرباعي محمد أشرف و زياد طارق ومصطفى شوبير ومحمد فخري المقيدون في قائمة الأهلي المبدئية في المونديال .

ويحتل الأهلي المركز قبل الأخير في مجموعته بكأس الرابطة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتصدر.