إبراهيم حسن: أنا وحسام لسنا "عبده مشتاق".. وهناك من يحاربنا لعدم تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، عن أسباب ابتعاده وتوأمه حسام، عن تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "أنا وحسام حسن لسنا "عبده مشتاق" لتدريب منتخب مصر، ونعمل بمجهودنا وبحب الناس وبضمير".

وأكمل: "أنا وحسام لم نتحدث لفترة طويلة من الذي يحدث معنا في الفترة الماضية، وهناك أشخاص تحاربنا وتقاومنا حتى لا نكون في المكان المناسب لنا، ونحن صامتون لأننا نحب مصر وأعطينا الكثير لمنتخب مصر والأندية المصرية، وقدمنا العديد من الإنجازات".

وأضاف: "مع احترامي وشرف كبير تدريب منتخب مصر، ولكن أنا وحسام في غنى عن الدخول في مهاترات مع أي أحد، ونريد أن ننجح في الشيء الذي نحبه ونعمل في هذا الشيء بضمير".

وتابع: "هناك أشخاص "زعلانين" إن الناس تحبنا وأنهم ينادوا بنا، وهذا شرف وكرم كبير".

وأتم إبراهيم حسن: "منذ أن كنت أنا وحسام في الأهلي ليس لدينا حماية، على عكس ما يحدث الآن، أنه ممنوع الاقتراب من أي لاعب في الفريق، وكان يتم مهاجمة حسام حسن عندما تم استدعائه في 98 من قبل الصحفيين".