الامارات | لاعب برشلونة في طريقه للتعاقد مع فريق عراقي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة في طريقه للتعاقد مع فريق عراقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إعلام عراقية أن احد لاعبي نادي برشلونة الإسباني في الطريق للاحتراف في الدوري العراقي.

وكشف حساب "العراق سبورت" في موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" أن اللاعب بويان كريكيتش سيوقع مع فريق القوة الجوية واللعب في الدوري العراقي قادما من الدوري الياباني، ولم يكشف عن موعد التوقيع او مدته وقيمة العقد.

وسبق للاعب بويان ان نشط بشكل بارز مع برشلونة في الفترة من 2011 إلى 2014، بصورة متقطعة، الا انه لم يحصل على فرص عديدة للعب اساسيا مع البارسا في فترة تألقه اسبانيا واوروبيا، كما لعب بويان مع اندية ستوك ستي الانجليزي وانترميلان الايطالي وماينز الألماني ومونتريال الكندي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news