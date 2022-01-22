اخبار الرياضه

الامارات | لاعب برشلونة في طريقه للتعاقد مع فريق عراقي

0 نشر
محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب في طريقه للتعاقد مع فريق عراقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إعلام عراقية أن احد لاعبي نادي برشلونة الإسباني في الطريق للاحتراف في الدوري العراقي.

وكشف حساب "العراق سبورت" في موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" أن اللاعب بويان كريكيتش سيوقع مع فريق القوة الجوية واللعب في الدوري العراقي قادما من الدوري الياباني، ولم يكشف عن موعد التوقيع او مدته وقيمة العقد.

وسبق للاعب بويان ان نشط بشكل بارز مع برشلونة في الفترة من 2011 إلى 2014، بصورة متقطعة، الا انه لم يحصل على فرص عديدة للعب اساسيا مع البارسا في فترة تألقه اسبانيا واوروبيا، كما لعب بويان مع اندية ستوك ستي الانجليزي وانترميلان الايطالي وماينز الألماني ومونتريال الكندي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا