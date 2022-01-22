شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: منتخب كوت ديفوار مرعب وصعب على الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحميد حسن، نجم الأهلى السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام كوت ديفوار صعبة جدا فى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال حسن فى تصريح لبرنامج "صباح أون تايم" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن منتخب كوت ديفوار مرعب ولكن الكلمة الأخيرة فى الملعب للمدير الفنى للفراعنة كارلوس كيروش واللاعبين.

وأشار حسن إلى أن البطولة بصفة عامة مستواها غير قوى، مؤكدا أنه يرى أن منتخب مصر غير منظم فى الملعب بالشكل المطلوب.

واقترح الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب فى المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا بالكاميرون، بحيث يلعب المنتخب بطريقة 4 / 4 / 2 بدلا من 4 / 3 / 3.

ويرغب الجهاز المعاون لكيروش فى الدفع بأحمد سيد زيزو وحمدى فتحى فى التشكيل الأساسى بوسط الملعب، على أن يجلس عمر مرموش على دكة البدلاء فى المباراة المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.