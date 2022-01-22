شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بعد نقطة ذئاب الجبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانباً من بداية استعدادات الفريق لمواجهة سموحة فى كأس الرابطة، وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بالتعادل 1-1.

وبدأ الجهاز الفني للأهلى الاستعداد للمواجهة المقبلة فى كأس الرابطة أمام سموحة، المقرر لها الخميس المقبل، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الدفع بالعناصر الشابة فى مباراة سموحة، كما جرت العادة فى المباريات الثلاث التى خاضها المارد الأحمر في البطولة حتى الأن ، أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى فى المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كلا من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.