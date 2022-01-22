شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت صفقة انتقال مصطفى فتحى لاعب الزمالك لصفوف نادى التعاون السعودي، بعدما كان اللاعب قريباً من الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد وضع مسئولى القلعة البيضاء شرطا جديدا فى المفاوضات يقضى بالحصول على 30% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأى نادٍ.

وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مصطفي فتحي لإقناع مسئولى الزمالك بالموافقة على رحيله للتعاون السعودى، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولن يقوم بالتجديد لذا فالأفضل للنادى بيعه بالوقت الحالي وتحقيق استفادة مادية.

وشهدت الفترة الماضية إعلان نادى الزمالك الموافقة على رحيل مصطفي فتحي لصفوف التعاون السعودي، مقابل مليون دولار يحصل عليها النادى الأبيض قبل توقف المفاوضات للاختلاف علي بعض البنود.

ورفض نادي التعاون شروط الزمالك لإتمام الصفقة، وهى سداد قيمة الصفقة "مليون دولار" كاش ودفعة واحدة، مع وضع بند يمنع انتقال اللاعب لأى فريق مصرى بخلاف الزمالك، فضلاً عن إعلان قيمة الصفقة على الهواء، وهو ما رفضه النادى السعودى بخلاف حصول الزمالك علي 30% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.