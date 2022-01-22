شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير محمد الشامى من مواجهة الإسماعيلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى اليوم، السبت، لأشعة لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة البنك الأهلى، وكشف الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى عن التشخيص المبدئى لإصابة الشامى التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلى.

وأد أن التشخيص المبدئى إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية، ويخضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الدراويش.

وشعر الشامى بهذه الإصابة فى الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، وفضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الباز خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة وتبعده لفترة كبيرة.

الإسماعيلى تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر الجمعة ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.