شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يقترح على كيروش مواجهة كوت ديفوار بطريقة 4 / 4 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب فى المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا بالكاميرون، بحيث يلعب المنتخب بطريقة 4 / 4 / 2 بدلا من 4 / 3 / 3.

ويرغب الجهاز المعاون لكيروش فى الدفع بأحمد سيد زيزو وحمدى فتحى فى التشكيل الأساسى بوسط الملعب، على أن يجلس عمر مرموش على دكة البدلاء فى المباراة المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.

وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو (وولكيت كيتيما، إثيوبيا)، بدرا علي سانجار (نجوم دي آر، جنوب أفريقيا)، عبد الكريم سيسي (أسيك ميموزا، ساحل العاج)، إليزير إيرا تاب (سان بيدرو، ساحل العاج).

المدافعون: سيرجي أورير (فياريال، إسبانيا)، إريك بايلي (مانشستر يونايتد، إنجلترا)، ويلي بولي (ولفرهامبتون، إنجلترا)، ويلفريد كانون (بيراميدز، مصر)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن، ألمانيا) ، سيمون ديلي (أضنة ديميرسبور، تركيا) ، جيسلان كونان (ريمس، فرنسا).

لاعبو الوسط: حبيب مايجا (ميتز، فرنسا)، ماكسويل كورنيه (بيرنلي، إنجلترا)، سيري دي (سيون، سويسرا) ، إبراهيم سانجار (آيندهوفن، هولندا)، جين دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو، إيطاليا)، فرانك كيسي (أي سي ميلان، إيطاليا)، حامد تراوري (ساسولو، إيطاليا)، ماكس جرادل (سيفاسبور، تركيا)، جان مايكل سيري (فولهام ، إنجلترا)، جيريمي بوجا (ساسولو، إيطاليا).

المهاجمون: ويلفريد زاها (كريستال بالاس ، إنجلترا)، جان إيفرار كواسي (طرابزون سبور، تركيا) ، نيكولاس بيبي (آرسنال، إنجلترا)، سيباستيان هالير (أياكس ، هولندا)، كريستيان كوامي (أندرلخت، بلجيكا)، يوهان بولي (الريان، قطر)، كريم كوناتي (أسيك ميموزا، ساحل العاج).

فى المقابل تضم قائمة منتخب مصر 6 محترفين فقط هم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه.

وواجه المنتخب المصري نظيره كوت ديفوار في نسخ 1986 و1998 و 2006 و 2008 في كأس أمم إفريقيا، والمفارقة أن المنتخب الوطني فاز بالألقاب الأربعة، بعد أن تخطى الأفيال في الأدوار الإقصائية.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف، ليحصل على اللقب السادس في تاريخه على حساب غانا في النهائي.

وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.