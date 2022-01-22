شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخضع لأشعة اليوم بعد آلام السمانة فى مباراة الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسام حسن مهاجم الأهلى اليوم، السبت، لأشعة للوقوف على حالته بعدما اشتكى من ألم فى السمانة ليدفع الجهاز الطبي بالفريق لاستبداله فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

وبدأ الجهاز الفني للأهلى يستعد للمواجهة المقبلة فى كأس الرابطة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل، ويرغب الجهاز الفني في مواصلة الدفع بالعناصر الشابة في مباراة سموحة كما جرت العادة في المباريات الثلاثة التي خاضها المارد الأحمر في البطولة حتى الأن ، أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.