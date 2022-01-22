شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج إنبى اليوم بالجبل الأخضر بكأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لكأس رابطة الاندية المحترفة في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل السلبى مع الطلائع بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى سلبياً مع غزل المحلة في نفس الجولة.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

في المقابل يتطلع حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لتحقيق الفوز على سيراميكا اليوم لتقديم مباريات قوية في كأس الرابطة قبل عودة مسابقة الدوري ، ويغيب عن الفريق البترولى في مباراة اليوم كل من الحارس محمود جاد والمهاجم مروان داوود لتواجدهم في صفوف منتخب مصر بالكاميرون.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية ، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.