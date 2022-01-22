الامارات | الاتحاد يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز قاتل على الفيصلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز قاتل على الفيصلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا فريقه الاتحاد لفوز قاتل وثمين على ضيفه الفيصلي 1-صفر، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبالهدف الذي سجله دا سيلفا في الدقيقة، عزز الاتحاد صدارته للترتيب مع 41 نقطة، بينما تراجع الفيصلي إلى المركز 15 ما قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وفي الجولة نفسها، قفز النصر إلى مركز الوصافة، عقب فوزه الصعب على مضيفه التعاون بهدف نظيف، سجله المدافع عون السلولي خطأ في مرماه (81).

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة، مستفيداً من تعثر الشباب بالتعادل أمام الفتح وتراجعه للمركز الثالث، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، مواجهة الباطن والهلال، إذ تقدم الباطن في الدقيقة 31 عن طريق الأنغولي فابيو آبرو، لكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء أعادها الحكم مرة ثانية.

وأصبح رصيد الباطن 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل ضمك 1-1 مع ضيفه الأهلي، ليرتفع رصيد الأول إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم ضمك مبكراً عن طريق الجزائري العربي هلال سوداني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل للأهلي هدافه السوري عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة طرد عبد العزيز مجرشي لاعب ضمك في الدقيقة الـ83.

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