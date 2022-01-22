الامارات | «غودولفين» تحصد 5 انتصارات وتهيمن على ألقاب ثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تحصد 5 انتصارات وتهيمن على ألقاب ثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت خيول فريق «غودولفين» على ألقاب سباقات الحفل الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي 2022، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، أمس، على مضمار ميدان، بانتزاع جياد الشعار الأزرق ألقاب 5 من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها الحفل، ورعتها «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز بلغت 810 ألف دولار، ونافس على ألقابها 76 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وجاءت أبرز انتصارات «غودولفين» في الشوطين الرئيسيين الرابع والخاص، في بطولتين خصصتا لخيول الفئة الثانية «حروب 2»، بإهداء الجواد «ديزرت فاير» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الشعار الأزرق اللقب السادس على التوالي في بطولة «الراشدية» التي جرت لمسافة 1800 متر عشبي، قبل أن يبسط المهر «نافال كراون» بإشراف المدرب شارلي آبلبي سطوته على بطولة «قلعة الفهيدي» ويحقق الفوز بزمن قياسي لمسافة 1200 متر عشبي التي جرت عليها البطولة، وقدره دقيقة و22 ثانية وجزأين من الثانية.

كما شهدت أمسية الحفل، سطوع نجم المدرب العالمي سعيد بن سرور، بتحقيقه مع خيول «غودولفين» التي يشرف على تدريبها، لثلاثة انتصارات، إذ بجانب تتويجه مع «ديزرت فاير» في بطولة «الراشدية»، نجح المهر «إيلاند فالكون» في إهداء بن سرور الانتصار الثاني، بفوز المهر البالغ من العمر ثلاثة سنوات، في سباق «داربي جميرا» التحضيري، الذي جرى في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، قبل أن يكمل المدرب الوطني الثلاثية مع الجواد «دبي أيكون» الذي اكتسح منافسيه في الشوط السابع، بقطعه خط نهاية مسافة 2000 متر الذي جرى عليها الشوط بفارق كبير بلغ ثمانية أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه.

وافتتح المهر «سايلنت سبيتش» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، أولى انتصارات «غودولفين»، بفوزه المثير في سباق «دبي تروفي» الذي جرى في الشوط الأول لمسافة 1200 متر عشبي.

وفي باقي النتائج، تألق الجواد «الطارق» بشعار عبد المحسن العبد الكريم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، بانتزاعه لقب ثالث البطولات التي تحمل التصنيف الرفيع، بفوز الجواد المنحدر من نسل الفحل «أواسيس دريم» في بطولة «دباوي ستيكس» المخصصة لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1200 متر رملي.

وحقق المهر «راوي» المملوك لـ «آر آر آر» للسباقات، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، أقوى المفاجآت، بفوزه في سباق تحضيري «2000 غينيز الإماراتي» الذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر رملي.

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