الامارات | درجال: مباراة العراق والإمارات ستقام في البصرة أو بغداد.. رفع الحظر أقرب مما نتوقع

شكرا لقرائتكم خبر عن درجال: مباراة العراق والإمارات ستقام في البصرة أو بغداد.. رفع الحظر أقرب مما نتوقع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد كرة القدم العراقي عدنان درجال، أن المباراة التي ستجمع العراق مع الإمارات ضمن مرحلة الإياب للتصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2022 ستقام في الملاعب العراقية بتاريخ 24 مارس المقبل.

وقال درجال في حديثه لبرنامج «الكأس» عبر قناة أي نيوز العراقية، أنه على يقين بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيرفع الحظر بشكل نهائي عن الملاعب العراقية قبل موعد اقامة المباراة المقبلة وانها ستقام اما في ملعب جذع النخلة في البصرة او في ملعب المدينة في بغداد.

يأتي ذلك تزامنا مع استضافة بغداد للمباراة الدولية الودية التي فاز بها العراق على اوغندا بهدف نظيف يوم أمس واقيمت في ملعب المدينة الدولي كأول مباراة للمنتخب العراقي الأول منذ عشر سنوات، بينما هي الثانية خلال شهر بعد أن استضاف نهائي كأس غرب آسيا للشباب وعن ذلك قال درجال: «سعادتي لاتوصف ان تقام مباراتين دوليتين في بغداد ، لذلك ارى ان رفع الحظر عن الملاعب العراقية اقرب مما نتوقع، وسنقوم بحل مشكلة تقنية الفيديو (الفار) قبل موعد اقامة المباراة ونلمس تعاونا كبيرا من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بهذا الشأن، ورئيس الفيفا وعد بالحضور إلى بغداد في افتتاح ملعب المدينة الدولي والامر ذاته من قبل الامين العام للفيفا فاطمة سوموراي».

وبخصوص اقامة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، أكد درجال انه يامل ان يستوفي العراق الشروط المطلوبة واهمها جاهزية ملعب الميناء، بينما يرى أن جميع الشروط الاخرى متحققة، كاشفا عن ان موعد انطلاق البطولة المقبلة سيكون بتاريخ 14 يناير 2023.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news