الامارات | رئيس النادي الأهلي يزور نجم الزمالك في منزله بعد تعرضه لوعكة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادي الأهلي يزور نجم الزمالك في منزله بعد تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب يوم أمس الجمعة، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أشرف قاسم، وذلك بعد تعرض الأخير لوعكة صحية والاطمئنان عليه ومساندته في مرضه الذي كشف عنه الإعلام المصري مؤخراً.



وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري أنه خلال الزيارة عبر رئيس الأهلي محمود الخطيب لنجم الزمالك صاحب الخلق الرفيع، عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل قطاعاته للكابتن أشرف قاسم، وتمنى له سرعة الشفاء واستعادة عافيته، ليعود لممارسة أعماله.



وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، قد قرر في وقت سابق تحمل النادي الأبيض جميع تكاليف علاج رمز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.



وكان عدد من نجوم الكرة دعموا أشرف قاسم نجم منتخب مصر والزمالك السابق عبر السوشيال ميديا في محنة مرضه بعد إعلانه عن معاناته من مرض مزمن في الأعصاب.



ومن جانب أخر قام محمود الخطيب، بزيارة مؤمن زكريا نجم النادي، للاطمئنان على صحته ودعمه معنويا، قبل أن التوجه إلى لندن، في رحلة علاج، وحرص محمود الخطيب على مساندة مؤمن زكريا والتأكيد على كل احتياجاته ووقوف النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره خلفه في الظروف التي يمر بها، حتى يستعيد عافيته.



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