الامارات | حفيظ دراجي يرد على اتهامه بـ«إهانة وسب» الشعب المغربي..هذه الحقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجي يرد على اتهامه بـ«إهانة وسب» الشعب المغربي..هذه الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، لأول مرة، على اتهامه بـ«إهانة وسب» الشعب المغربي.

وكانت ضجة كبير حدثت بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي «يسب فيها المغرب وشعبه»، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا «أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي».

وقال المعلق الرياضي المعروف: «يتم على تويتر تداول (سكرين شوت) مفبرك لمحادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات فيه كلام بذيئ منسوب الي، وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي...لا حول ولا قوة الا بالله».

وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري «شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي»، على حد قولها.

وكان دراجي، تولى عبر شبكة «بي إن سبورتس»، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام «كوت ديفوار»، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، والتي خسرت فيه الجزائر بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات من دور المجموعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news