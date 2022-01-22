الامارات | الهلال السوداني يتعاقد مع زميل ليونيل ميسي السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يتعاقد مع زميل ليونيل ميسي السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السوداني التعاقد مع المدافع السابق في صفوف برشلونة، السنغالي دياجني. وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن الهلال أكد في بيانه أن الصفقة لثلاث سنوات، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب في مجموعة واحدة مع الاهلي المصري والغريم التقليدي المريخ السوداني.

ولم يحصل دياجني على فرصة كبيرة مع برشلونة، إذ اقتصرت أغلب مشاركاته مع الفريق الرديف لبرشلونة، واشتهر بتسجيله أحد أهداف الفريق الكاتالوني خلال المشاركة في بطولة كأس الملك الإسباني موسم 2015. وظهر في بعض المباريات مع الفريق البرشلونة الأول، والذي كان يضم وقتها أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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