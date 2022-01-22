الامارات | ريال مدريد في صدام جديد مع بلباو في كأس إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في صدام جديد مع بلباو في كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم فريق ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بلباو، الذي أقصى برشلونة، في دور الثمانية من البطولة. وستكون المباراة التي ستلعب من دور واحد بملعب سان ماميس تكرارا لنهائي كأس البور الإسباني، التي فاز الريال بهدفين نظيفين ليضمن أول لقب في الفترة الثانية للمدرب كارلو أنشيلوتي.

وودع برشلونة، الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 31 لقبا، البطولة بعد خسارته في دور الـ16 أمام بلباو 2 / 3 بهدف سجله إيكر مونايين من ركلة جزاء في الوقت الإضافي.

كما أوقعت القرعة، التي أجريت اليوم، وسحبها النجم الإسباني ديفيد فيلا ريال سوسيداد مع ريال بيتيس. ويحتل بيتيس المركز الثالث بالدوري الإسباني، حيث يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، فيما يحتل سوسيداد المركز الخامس، وينافس على احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في الوقت نفسه، يلتقي فالنسيا مع قادش، ورايو فاييكانو مع ريال مايوركا في بقية مباريات دور الثمانية. وستقام المباريات الأربعة بعد أسبوعين، على أن تقام مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي في الأسبوع التالي.

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