الامارات | بهدف على الطاير.. العراق يحقق انتصارا طال انتظاره

شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف على الطاير.. العراق يحقق انتصارا طال انتظاره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب العراق على نظيره الأوغندي بهدف دون مقابل في المباراة الودية، التي جرت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، بحضور نحو 30 ألف مشجع، وذلك ضمن استعدادات (أسود الرافدين) للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في قطر 2022، وهي اول مباراة دولية تقام في بغداد، منذ نحو عشر سنوات للمنتخب الأول.

وسجل الهدف علاء عباس في الدقيقة 19، بعد أن سدد كرته على الطائر في شباك حارس المرمى الاوغندي بعد مناولة من علي حسين المحترف في الصفاقسي التونسي. وهذا الانتصار هو الأول للعراق، منذ تسع مباريات، حيث تسببت أزمة النتائج في إقالة مدربه السابق الهولندي ادفوكات.

وسيلعب العراق مع ايران 27 الجاري ضمن التصفيات المونديالية في ملعب ازادي بإيران. ولم يتسن لمدرب العراق الصربي بيتروفيتش اشراك لاعبيه المحترفين في الدوريات الاوروبية، لكون المباراة خارج ايام الفيفا، ومنهم لاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال، ولاعب غوتنبيرغ السويدي امير العماري وآخرين.

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