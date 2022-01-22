الامارات | نادي نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي.

ولن يلعب نيوكاسل، القابع بالمركز 19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري وأكد هاو أن التخطيط للسفر "قرار متعلق بكرة القدم". وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز غدا السبت "اعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين".

وأضاف "نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز. "أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين واعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة". وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبيير والمهاجم كريس وود ضمن مساعي تجنب الهبوط.

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