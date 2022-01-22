تعرف على القنوات الناقلة لقرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق مراسم قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، بعد ساعات قليلة في الكاميرون، على هامش كأس الأمم الأفريقية.



وتحتضن الكاميرون منافسات البطولة القارية في نسختها الـ33، والتي انطلقت في 9 يناير/ كانون ثان الماضي وتختتم يوم 6 فبراير/ شباط المقبل في الكاميرون.

وصعد منتخب الجزائر عن المجموعة الأولى، وتونس عن الثانية ونيجيريا (الثالثة) والكاميرون عن الرابعة ومالي (الخامسة).

وتأهلت أيضا منتخبات مصر وغانا والسنغال والمغرب والكونغو الديمقراطية، وذلك عن المجموعات الـ5 الأخرى على الترتيب.

حدد الكاف يوم السبت 22 يناير/ كانون ثان، موعدا لقرعة الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للكاف، تنطلق مراسم القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، بجانب المنصات الرسمية للكاف.

وستخصص الشبكة كالعادة القناة الإخبارية لنقل القرعة beIN SPORTS NEWS.

كذلك أعلنت قنوات أون تايم سبورتس المصرية، نقل فعاليات قرعة تصفيات كأس العالم 2022 على الهواء مباشرة.