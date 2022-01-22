شكرا لقرائتكم خبر عن الزملكاوية يترقبون ظهور شيكابالا أمام المحلة بعد غياب 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك ظهور محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول، خلال مواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.

ويرتبط شيكابالا بعلاقة وطيدة مع جمهور الزمالك الذى ينتظر مشاهدة اللاعب داخل المستطيل الأخضر مع فريقه، بعد غياب دام قرابة الخمسة أشهر، حيث كان آخر ظهور للاعب أمام البنك الأهلى فى مباراة ختام الموسم الماضى، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2021، وبعدها تعرض اللاعب لعقوبة الايقاف لمدة 8 مباريات بعد التخفيف، ثم أصيب بفيرس كورونا الذى منعه من المشاركة مع الزمالك فى كأس الرابطة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش