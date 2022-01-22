شكرا لقرائتكم خبر عن بند مثير فى عقد عمر كمال مع فيوتشر يُحدد وجهته بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن فيوتشر، حديث الساعة فى الكرة المصرية بعد تألقه الكبير مع منتخبنا الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وانتقل عمر كمال لفيوتشر مع بداية الموسم الجاري فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المصرى، رغم توقيعه للزمالك فى البداية إلا أن أزمة القيد التى يعاني منها الفريق الأبيض حالت دون قيده.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن عمر كمال وضع بنداً فى عقده مع فيوتشر يتيح له فسخ التعاقد من طرف واحد بعد الموسم الأول، للانتقال لنادى الزمالك فقط، على أن يبرم وقتها اتفاقاً مادياً جديداً مع الإدارة البيضاء.

وتداول اسم عمر كمال داخل أروقة النادي الأهلي لبحث التعاقد معه خاصة بعد إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي بالرباط الصليبي وتأكد ابتعاده عن الملاعب لقرابة الـ 7 أشهر.

ويجد الأهلي صعوبة فى التعاقد مع عمر كمال في الوقت الراهن ليدخل هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري دائرة المرشحين بقوة لتعويض أكرم توفيق في الأهلي.