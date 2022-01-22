شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح عصام صبحى راحة من التدريبات بعد كدمة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز منح عصام صبحى، لاعب الفريق، راحة سلبية من التدريبات بعد تعرضه لكدمة فى الكتف قبل نهاية مباراة البنك الأهلى، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى الجولة الثالثة لكأس الرابطة، ويحتاج اللاعب لراحة سلبية خلال الأيام القادمة قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

الإسماعيلى تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر أمس، الجمعة، على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، عقب الفوز على سموحة والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.