شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب نتيجة أشعة محمد محمود اليوم بعد الإصابة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضع محمد محمود لاعب خط وسط النادى الأهلى لأشعة اليوم السبت للوقوف على حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة لمنافسات كأس رابطة الاندية المحترفة ، وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالأهلى أن قرار استبدال اللاعب فى المباراة بعد شعوره باجهاد فى العضلة الخلفية خوفاً من تفاقم الإصابة على أن تحدد الأشعة موقفه النهائى.

ويرتبط محمد محمود بذكرى حزينة مع جمهور الأهلى فمنذ انضمامه للقلعة الحمراء لم يشارك سوى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الأفريقى للفراعنة الصغار بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييرى مدرب الفراعنة السابق بعدما كان ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي بعد إصابة سام مرسى قبل مباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.