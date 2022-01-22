شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشرف قاسم "جان" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ طويل سطره أشرف قاسم نجم الكرة المصرية، في ملاعب الساحرة المستديرة بحروف من ذهب، حيث كان أحد الرموز الكروية التي أجمع على حبها جماهير الكرة باختلاف انتماءاتهم، ولد أشرف قاسم الملقب بـ"البرنس" يوم 25 يوليو 1966 بأحد أحياء محافظة القاهرة، وانضم لصفوف الزمالك وتميز بشعره الكثيف وأدائه الراقى طوال مسيرته كلاعب فى صفوف الفريق الأبيض.

خاض قاسم 78 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، أولها أمام كوت ديفوار عام 1985، وشارك فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 1986 و1988 و1994، وكان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة فى المباراة النهائية لكأس الأمم 86 أمام الكاميرون، والتى أنهت اللقاء بفوز مصر بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة .

نجح أشرف قاسم فى الفوز مع الزمالك بلقب الدورى الممتاز 4 مرات فى مواسم 1983 – 1984 و1987 – 1988 و1991 – 1992 و1992 – 1993، كما فاز معه بلقب كأس مصر موسم 1988، ولقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 3 مرات مواسم 1984 و1986 و1996، وبكأس السوبر الأفريقى مرة واحدة موسم 1997، وساهم مع المنتخب الوطنى فى الفوز بكأس الأمم مرة واحدة عام 1986، فضلا عن مشاركته فى مونديال إيطاليا.

احترف قاسم فى موسم 1984 فى فريق الهلال السعودى، ونال لقب أفضل مدافع، وثانى أفضل لاعب فى الدورى السعودى، إلى جانب فوزه بعدد من الألقاب الشخصية فى مصر، كان أبرزها أفضل ناشئ موسم 1984، وأفضل لاعب فى مصر موسم 1991 – 1992، وأفضل لاعب عربى مرتين عامى 1987 و1992.

كان ضمن كتيبة اللاعبين المصريين الذي شاركوا فى مونديال كأس العالم بإيطاليا عام 1990 ، لعب 276 مباراة فى البطولات المختلفة وسجل 28 هدفا مع نادي الزمالك.. أما مع المنتخب المصري فلعب78 مباراة وسجل 3 أهداف وسجل مع الهلال السعودي 5 أهداف وأحرز هدف وحيد فقط عالمي مع النجمة اللبناني خلال احترافه هناك .