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منتخب الهوكى يواجه كينيا اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب الهوكي نظيره الكينى،فى الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا. وفاز منتخب مصر للهوكي على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا أمس الأول. 

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

 

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

 

 وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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