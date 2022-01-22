تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة، التي تقام اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة من بطولة كأس الرابطة.

ومن المتوقع أن يعود كارتيرون للاعتماد على عمر السعيد كمهاجم أساسي، بجانب عودة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي .

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: عمر السعيد