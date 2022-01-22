الزمالك وغزل المحلة.. تعرف على أبرز مباريات "السبت الكروي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يقام اليوم السبت، عددًا من المباريات سواء كانت محلية أو أوروبية.

وتبدأ الجولة الثالثة من منافسات كأس الرابطة للمجموعة الثالثة، والتي تضم فرق: الزمالك، غزل المحلة، إنبي، طلائع الجيش، فاركو وسيراميكا كليوباترا.

ويبحث نادي الزمالك عن فوزه الأولى في كأس الرابطة أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الساعة الخامسة مساءً.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس رابطة الأندية المحترفة:

فاركو - طلائع الجيش.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

سيراميكا كليوباترا - إنبي.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك - غزل المحلة.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

إيفرتون - أستون فيلا.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.. الموعد 5 مساءً.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

برينتفورد وولفرهامبتون.. الموعد 5 مساءً.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

ساوثامبتون ومانشستر سيتي.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

إشبيلية وسيلتا فيجو.. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس HD1.

أتلتيكو مدريد وفالنسيا.. الموعد 10:00 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس HD1.

جنوى وأودينيزي.. الموعد 4 مساءً.

انتر ميلان وفينيزيا.. الموعد 7 مساءً.

لاتسيو وأتالانتا.. الموعد 9:45 مساءً.

- الدوري الفرنسي:

بريست وليل.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس HD2.

لانس ومارسيليا.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس HD2.

- الدوري الألماني:

باير ليفركوزن وأوجسبورج.. الموعد 4:30 مساءً.

هوفنهايم وبروسيا دورتموند.. الموعد 4:30 مساءً.