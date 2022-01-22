موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره غزل المحلة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز السادس والأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمة في الجولتين الأوليين.

في المقابل، يحتل غزل المحلة المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، من تعادلين ضد طلائع الجيش وإنبي على الترتيب.

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق صاحب المركز الثاني.

من جانبه، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر

وأمامهما: رزاق سيسيه، يوسف أوباما، شيكابالا

خط الهجوم: عمر السعيد.

القناة الناقلة

تنقل قناة «أون تايم سبورتس 1» المصرية مباراة الزمالك وغزل المحلة في كأس الرابطة.