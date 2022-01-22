شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام غزل المحلة بكأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.

ويشارك فى البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثانى فى المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائى والنهائى فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدورى بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدورى الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتى تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، فى حين يحصل كل فريق مشارك فى البطولة على 100 ألف جنيه.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بحصد الفوز الأول فى البطولة لتصحيح المسار بعد الخسارة من فاركو ويعانى كارتيرون من غيابات عديدة ضربت صفوف الزمالك سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثلاثى أجنبى هم التونسيان سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى بالإضافة للمغربى أشرف بن شرقى بجانب ستة مصريين هم (محمد أبو جبل – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو) أو لعدم الجاهزية مثل عمر السعيد، بالإضافة لخروج مصطفى فتحى من الحسابات الفنية بسبب إتمام إجراءات احترافه بالدوري السعودى.

وفى المقابل، يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لغزل المحلة عن فوزه الأول مع فريقه الجديد الذى تولى مسئوليته الفنية خلفاً لمحمد عودة الذى رحل لتدريب المقاولون العرب بعدما اجتمع باللاعبين وأشاد خلال الاجتماع بإمكانياتهم كلاعبين كبار قادرين على المنافسة على البطولات، كما أعرب لهم عن سعادته بقيادة فريق غزل المحلة العريق مشدداً على أهمية مباريات كأس الرابطة لتجهيز الفريق لعودة الدوري مطالباً باحراج الفارس الأبيض وتحقيق الفوز عليه.

المحلة يحتل المركز العاشر في جدول الدوري العام برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات، بينما تلقى الفريق هزيمتين خلال المباريات الثماني التي خاضهم في المسابقة حتى الآن.