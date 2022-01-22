شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو "المنتشى" يستضيف الطلائع على ستاد الإسكندرية اليوم بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها فاركو بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويبحث مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي في كأس الرابطة اليوم ، ويفتقد الفريق جهود حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بينما يغيب شكرى نجيب أولى صفقات فاركو فى الميركاتو الشتوى الحالى بسبب اصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة.

فيما يسعى طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً، وطالب العشرى لاعبيه بتحقيق الفوز اليوم للإستمرار في منافسات البطولة.

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية ، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.