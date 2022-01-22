شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودي يواصل التدريبات التأهيلية للتعافى من إصابة الالتهاب فى وتر اكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد حمودي صانع ألعاب النادي المصري، تدريباته التأهيلية بعد إصابته بالتهاب في وتر أكيليس، حيث وضع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الألفى، برنامجاً خاصاً للاعب.

وكشف مجدي تراوري مدرب النادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، اتفق مع اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، على ضم لاعب أو اثنين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال تراوري عبر قناة أون تايم سبورت، أن الجهاز الفني منح الأولوية لعقد الصفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبين.

وكان المصري قد أبرم أول صفقاته الشتوية بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حامد، لتدعيم دفاعات الفريق البورسعيدي، وذلك لمدة موسمين ونصف.

وكشف مجدي تراوري مدرب المصري عن طموحات وأهداف الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وقال تراوري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كأس الرابطة هي فرصة لاكتشاف اللاعبين ومنح الفرصة للجميع، وهناك لاعبين عائدين من الإصابة مثل أبو سليمة، ولاعبين جداً مثل إسلام المزين، وهذا التوقيت مناب لدخول اللاعبين في التشكيل، وكذلك منحنا الفرصة لعمرو موسى.