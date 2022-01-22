شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يضع برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عزت قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عزت مدافع الفريق الجديد، وذلك قبل مواجهة الاسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل بمنافسات الجولة الرابعة بكأس رابطة الأندية المصرية.

وأعلن نادي المقاولون العرب ضم محمود عزت مدافع سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وأنهى النادي اليوم إجراءات التعاقد مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية بالاتفاق مع نادي سموحة.

ووقع اللاعب في النادي على العقود بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، ومحمد عودة المدير الفني وطلعت محرم مدرب الفريق ومدير التعاقدات.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سبب ضعف الميركاتو الشتوى الجارى فى قلعة الجبل الأخضر، مؤكدا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المغالاة المادية الكبيرة من جانب الأندية كانت سبباً فى صرف النظر عن الكثير من الصفقات.

وأضاف عادل أن النادى سيتجه إلى الاعتماد على المجموعة التى لديه من اللاعبين مع بعض التدعيمات البسيطة خلال يناير الجارى، وذلك بسبب تمسك الأندية بلاعبيها واشتراطها مبالغ تفوق سقف العقود التي يضعها المقاولون العرب.

وكان محمد عادل فتحى، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأولوية فى التدعيمات الشتوية ستكون لخط الدفاع بسبب كثرة الغيابات والإصابات فى هذا الخط، الأمر الذى يسبب أزمة للجهاز الفني.