شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 22 / 1 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وغزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة ونرصد أبرز المعلومات عن اللقاء فى السطور التالية..

18 فريقا تشارك فى كأس رابطة الأندية

يشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏