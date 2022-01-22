شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 22 / 1 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة وهى مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية فى مصر بعد الدوري والكأس.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة فى تمام الخامسة مساء اليوم السبت، ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به فى بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏



مجموعة الزمالك بكأس رابطة الأندية مجموعة الزمالك بكأس رابطة الأندية

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش