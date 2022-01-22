شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى قائمة كوت ديفوار يثيرون قلق كيروش قبل مواجهة دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كيروش، دراسة وتحليل منتخب كوت ديفوار استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

وهناك بعض اللاعبين في منتخب كوت ديفوار يمثلون مواطن القوة في صفوف الافيال ، وعلي رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، وفرانك كيسي لاعب وسط اي سي ميلان وإبراهيم سانجار لاعب وسط ايندهوفن ونيكولاس بيبي مهاجم ارسنال.

وجاءت القائمة كالتالى : حراسة المرمى: سيلفان جبوهو (وولكيت كيتيما، إثيوبيا)، بدرا علي سانجار (نجوم دي آر، جنوب إفريقيا)، عبد الكريم سيسي (أسيك ميموزا، ساحل العاج)، إليزير إيرا تاب (سان بيدرو، ساحل العاج).

المدافعون: سيرجي أورير (فياريال، إسبانيا)، إريك بايلي (مانشستر يونايتد، إنجلترا)، ويلي بولي (ولفرهامبتون، إنجلترا)، ويلفريد كانون (بيراميدز، مصر)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن، ألمانيا) ، سيمون ديلي (أضنة ديميرسبور، تركيا) ، جيسلان كونان (ريمس، فرنسا).

لاعبو الوسط: حبيب مايجا (ميتز، فرنسا)، ماكسويل كورنيه (بيرنلي، إنجلترا)، سيري دي (سيون، سويسرا) ، إبراهيم سانجار (آيندهوفن، هولندا)، جين دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو، إيطاليا)، فرانك كيسي (أي سي ميلان، إيطاليا)، حامد تراوري (ساسولو، إيطاليا)، ماكس جرادل (سيفاسبور، تركيا)، جان مايكل سيري (فولهام ، إنجلترا)، جيريمي بوجا (ساسولو، إيطاليا).

المهاجمون: ويلفريد زاها (كريستال بالاس ، إنجلترا)، جان إيفرار كواسي (طرابزون سبور، تركيا) ، نيكولاس بيبي (آرسنال، إنجلترا)، سيباستيان هالير (أياكس ، هولندا)، كريستيان كوامي (أندرلخت، بلجيكا)، يوهان بولي (الريان، قطر)، كريم كوناتي (أسيك ميموزا، ساحل العاج).

فى المقابل تضم قائمة منتخب مصر 6 محترفين فقط هم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه.

وواجه المنتخب المصري نظيره كوت ديفوار في نسخ 1986 و1998 و 2006 و 2008 في كأس أمم إفريقيا، والمفارقة أن المنتخب الوطني فاز بالألقاب الأربعة، بعد أن تخطى الأفيال في الأدوار الإقصائية.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

وكانت المواجهة الأخيرة في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف، ليحصل على اللقب السادس في تاريخه على حساب غانا في النهائي.