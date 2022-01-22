شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم بحضور حسام غالى بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى في الثالثة عصر اليوم، السبت، اجتماعاً بحضور حسام غالى عضو المجلس بعد تعافيه من فيروس كورونا .

ويأتى اجتماع مجلس الأهلى لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات القلعة الحمراء، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة.