شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم السبت، فريق فيوتشر إلى التدريبات اليومية، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق لمدة 24 ساعة، وذلك بعد الفوز على مصر المقاصة في الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية بهدف نظيف، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 9 نقاط وينهي الصراع مع أبناء الفيوم على صدارة المجموعة الأولى.

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادي المصري في اللقاء المقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري، حيث يتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

من جانبه، رد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، على الأنباء التي تتردد باستمرار حول إمكانية قطع الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، والذى انتقل لفيوتشر في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد لاعب فى فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، فريقنا تكوّن منذ 4 أشهر ومازال فى طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أو يرحل اللاعبين".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر متحدثاً عن هدف الفريق فى الموسم الجارى، "الفريق مازال فى إطار تكوين الشخصية ونطمح للتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".