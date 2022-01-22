شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك والأهلى فى دور الـ 32 بكأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم ،الجمعة مواجهات قوية فى إطار دور الـ 32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 ، وشهد هذا الدور فوز كلا من الزمالك على الصيد 3/0 و هليوبوليس على 6 أكتوبر 3/0 والطيران على الشمس 3/1 وسموحة على الداخلية 3/1 وإتحاد الشرطة على بنها 3/0 و الزهور على دلفى 3/0 وإسكندرية للبترول على العبور 3/0 و بتروجت على الترسانة 3/0 .

كما فاز فريق طنطا على الإعلاميين 3/2 والأهلى على جزيرة الورد 3/0.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن صعود فرق كلا من القناة و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و بنى سويف و بورسعيد إلى دور الـ 16 بكأس مصر فى ظل اعتذار كلا من مصر للبترول و المنيا و أبو سمبل و الفيوم و كفر الشيخ على التوالى عن دور الـ 32.

بينما تأجل لقاء ايسترن كومباني مع طلائع الجيش إلى يوم الأربعاء بسبب ظهور حالات كورونا فى فريق طلائع الجيش .

فما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى .

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت السبت الماضى على صالة الشرقية للدخان .

و ينطلق الدور الثانى يوم 28 فبراير المقبل بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد و سبورتنج مع هليوبوليس و الجزيرة مع الصيد و الزمالك مع الصيد .