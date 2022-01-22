شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينضم لحملة أون سبورت وإبراهيم فايق "#كلنا_ورا_منتخب_مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت جريدة وموقع ”الخليج 365” للحملة التي يقودها الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت، وإطلاق هاشتاج #كلنا_ورا_منتخب_مصر"، قبل مباراته الهامة والمرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في السادسة مساء الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه أن الجمهور هو العامل الأساسي لنجاح أي فريق أو منتخب، وبالتالي على الجمهور المصري مساندة ودعم بلده وأن تكون قوة دافعة للاعبي منتخب مصر في مباراتهم المقبلة أمام كوت ديفوار.

وأضاف إبراهيم فايق أنه لا صوت يعلو فوق صوت دعم منتخب مصر أمام كوت ديفوار، وأن هناك غضب من التشكيل و الإختيارات ولكن الأهم الآن هو الدعم و مساندة المنتخب ، وترك أي أمر خارج تلك الفترة و المواجهة المصيرية التي سيخوضها المنتخب أمام كوت ديفوار، وهناك رسالة لا بد أن تصل للاعبين والمنتخب وهي حملة دعم الفراعنة بعيدًا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 6 مساءً في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في دور الـ8.