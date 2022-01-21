الدوري الإسباني يعلن تطوير مقاييس "احتمالية الهدف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الجمعة عن تطوير مقاييس جديدة لمباريات الدوري الإسباني، بداية من الجولة القادمة.



ووفقا للرابطة فإن المقاييس الجديدة تسمى ”احتمالية الهدف“.

وفي غضون 30 ثانية من الحدث الذي يحدث على الشاشة ستظهر احتمالية تسجيل الهدف بناء على موقع اللاعب وزاويته وكفاءته التاريخية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 49 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن إشبيلية مقابل 37 نقطة لريال بيتيس في المركز الثالث ثم 33 نقطة لأتلتيكو مدريد في المركز الرابع.