شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و التي سوف تقام على ثلاث مباريات .

1 ) عبد العزيز السيد يدير مباراة الزمالك و غزل المحلة و إبراهيم نور الدين للفار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم عبد العزيز السيد إدارة مباراة الزمالك و غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : عبد العزيز السيد حكم ساحة و يعاونه كل من شريف عبد الله و عمر فتحى و حكم رابع هشام القاضي و على الفار إبراهيم نور و أحمد توفيق .

2 -عمرو رمضان يدير مباراة فاركو و طلائع الجيش و محمد دسوقى على الفار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم عمرو رمضان إدارة مباراة فاركو و طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : عمرو رمضان حكم ساحة و يعاونه كل من تامر سمير و محمود حسين و حكم رابع سيد منير و على الفار محمد دسوقى و أحمد بكر .

3 ) جلال أحمد يدير مباراة سيراميكا و إنبى و محمود بسيونى على الفار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم جلال أحمد إدارة مباراة سيراميكا و إنبى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : جلال أحمد حكم ساحة و يعاونه كل من نور سعيد و رمضان هنداوى و حكم رابع وليد عبد الرازق و على الفار محمود بسيونى و أسامة عبد اللطيف .