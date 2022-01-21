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تعرف على حكام مباريات الغد فى كأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و التي سوف تقام على ثلاث مباريات .

1 ) عبد العزيز السيد يدير مباراة الزمالك و غزل المحلة و إبراهيم نور الدين للفار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم عبد العزيز السيد إدارة مباراة الزمالك و غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : عبد العزيز السيد حكم ساحة  و يعاونه كل من شريف عبد الله و عمر فتحى و حكم رابع هشام القاضي و على الفار إبراهيم نور و أحمد توفيق .

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2 -عمرو رمضان يدير مباراة فاركو و طلائع الجيش و محمد دسوقى على الفار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم عمرو رمضان إدارة مباراة فاركو  و طلائع الجيش  ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : عمرو رمضان  حكم ساحة  و يعاونه كل من تامر سمير  و محمود حسين و حكم رابع سيد منير و على الفار محمد دسوقى و أحمد بكر .

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3 ) جلال أحمد يدير مباراة سيراميكا و إنبى و محمود بسيونى على الفار

 أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم جلال أحمد إدارة مباراة سيراميكا  و إنبى  ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : جلال أحمد  حكم ساحة  و يعاونه كل من نور سعيد و رمضان هنداوى و حكم رابع وليد عبد الرازق و على الفار محمود بسيونى و أسامة عبد اللطيف .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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