عمرو الحلواني يدخل دائرة اهتمامات المصري في الميركاتو الشتوي

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو الحلوانى ظهير أيسر نادي سيراميكا في دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بناء على رغبة معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي في تدعيم تلك الجبهة قبل بدء منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى الشعباني موافقته على انضمام الحلواني للفريق في الميركاتو الجاري، ويتوقف الأمر على اتمام الأمور المادية مع اللاعب ونادي سيراميكا، حيث يرغب المصري في استعارة الحلواني حتى نهاية الموسم.

أنهى عمرو الحلوانى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد الشافعى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية فى العضلة الخلفية وتسببت فى غيابه عن تدريبات فريقه.

تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 4 نقاط وجاء في المركز الثانى فريق فاركو برصيد 3 نقاط بينما جاء فريق إنبى بالمركز الثالث وغزل المحلة المركز الرابع و في المركز الخامس طلائع الجيش بنقطتين لكل منهم و في المركز الأخير يتواجد فريق الزمالك برصيد نقطة واحدة .