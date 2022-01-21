شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم يكشف عن هدفه بعد العودة إلى تشكيلة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب الإسماعيلى الشاب، أن مشاركته خلال بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة مفيدة لإثبات قدراته الفنية للإستمرار فى اللعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيبذل قصارى جهده فى الوقت الحالى لكى يحافظ على تواجده فى تشكيلة الدراويش الأساسية قبل إستئناف مسابقة الدورى العام.

وأضاف أن الهدف الذى أحرزه فى مرمى البنك الأهلى سيكون دافع قوى له خاصة بعد فترة غياب كبيرة عن الملاعب بسبب عدم المشاركة فى الفترة الماضية.

وسجل لاعب الدراويش هدفًا فى تعادل فريقه مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر ـ الجمعه ـ على ملعب الإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس الرابطة.

وشارك مع الإسماعيلى فى 64 مباراة بواقع 2190 دقيقة " 51 دورى العام و4 كأس مصر و4 دورى أبطال افريقيا ومباراتين بالبطولة العربية و3 كأس الرابطة " سجل 6 أهداف وصنع هدفًا.

وأوضح " عبد الحكيم " أن الفريق لديه إصرار على الصعود إلى الدور التالى فى كأس الرابطة، للرفع من معنويات اللاعبين قبل عودة المسابقة المحلية.

ويحتل الدراويش قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى، ويتبقى له جولتين أمام المقاولون العرب والجونة.