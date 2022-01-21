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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 21 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها كشف الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تطورات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

مصدر بالأهلي: وليد سليمان لم يطلب تغريم ياسر والعقوبة تطول الثنائى

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي آخر مستجدات أزمة ثنائي فريق الكرة الأول وليد سليمان وياسر إبراهيم والذين دخلا في مشادة على هامش أحد تدريبات الفريق، وأكد المصدر أن وليد سليمان لم يطلب تغريم ياسر إبراهيم كما تردد، خاصة وأنه ليس دوره أن يقوم بذلك في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وهو المنوط باتخاذ مثل تلك القرارات، وتحديد الشخص الذي يتم عقابه بعد كل مشكلة.

كشف الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تطورات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال موسيمانى فى المؤتمر الصحفى :" بالنسبة لعقدى مع الاهلى أنا لا أعلم مصيره، الأمر طال ونتفاوض منذ فترة طويلة منذ قبل لقاء كايزر تشيفز ولقاء السوبر الافريقى ، ونتفاوض مجدداً حالياً قبل كأس العالم للأندية".

يحتل فريق الأهلى المركز الخامس وقبل الأخير في مجموعته بكأس رابطة الأندية المحترفة برصيد 3 نقاط بينما جاء الإسماعيلى في الصدارة برصيد 5 نقاط يليه المقاولون العرب برصيد 4 نقاط ثم سموحة والجونة بذات الرصيد بينما تذيل الترتيب فريق البنك الأهلى.

قال بيتسو موسيماني، المدير الأهلى إنه سعيد بما قدمه عناصر شباب الأهلي فى الفترة الأخيرة وخلال مباريات كأس الرابطة.

أعرب زياد طارق، لاعب شباب الكرة بالنادي الاهلى عن سعادته بالمردود الذي لمسه مجموعة الشباب عقب ‏الجولات الثلاث الأولى، التي خاضها الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وظهورهم مع الفريق الأول في ‏المباريات الرسمية.‏

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التعادل مع المقاولون العرب هو نتيجة مقبولة في ‏ظل وجود الفريق بأكمله من قطاع الناشئين خلال الشوط الثاني على وجه التحديد باستثناء عمار ‏حمدي، بعد إصابة حسام حسن ومحمد محمود، وهو ما يؤكد أن الشخصية والروح والإصرار موجودة لدى ‏هؤلاء اللاعبين.‏

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلى، إن ثنائي الفريق محمد محمود وحسام حسن سوف يخضعان لأشعة لتحديد حجم إصابتهما التي تسببت في استبدالهما في لقاء المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

أعرب سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، عن سعادته بتنفيذ ‏لاعبي قطاع الناشئين فكر الجهاز الفني إلى الآن في جميع المباريات التي شاركوا خلالها في ‏مباراة كأس رابطة الأندية المحترفة.

قال مصطفى شوبير، حارس الأهلي، إن تعادل الفريق أمام ‏المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في كأس رابطة الأندية المحترفة، ليس النتيجة الأفضل، ‏مؤكدًا أن الأهلي هدفه دائمًا هو تحقيق الفوز والمنافسة على أي لقب.‏

تعافى حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى من فيروس كورونا الذى عانى منه طوال هذا الاسبوع حيث خضع لمسحة جاءت نتيجتها سلبية ليعود لممارسة نشاط عمله داخل القلعة الحمراء فى غضون أيام قليلة

أطلقت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات فى فبراير المقبل، خلال الفترة من 3 إلي 12 فبراير فيديو للترحيب بالأندية التي تشارك في البطولة.